Жителя Иркутска осудили за пулю в спину соседа, пытавшегося похитить его забор

Жителя Иркутска осудили на 2 года условно за выстрел в спину соседа, который попытался украсть его забор. Всего было совершено пять выстрелов, а один из них попал в плечо. Специалисты оценили это как причинение средней тяжести вреда здоровью. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Свердловского районного суда Иркутска.