Жителя Иркутска осудили за пулю в спину соседа, пытавшегося похитить его забор
Мужчина осужден на 2 года условно.
Мужчина осужден на 2 года условно.
Жителя Иркутска осудили на 2 года условно за выстрел в спину соседа, который попытался украсть его забор. Всего было совершено пять выстрелов, а один из них попал в плечо. Специалисты оценили это как причинение средней тяжести вреда здоровью. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
В июне 2016 года подсудимый увидел, как сосед пытается демонтировать его забор.
«Обвиняемый вооружился карабином и произвел пять выстрелов, причинив тем самым “незадачливому вору” слепое ранение правого плеча, сопровождавшееся массивным повреждением мягких тканей правого плеча, гематомой мягких тканей, оскольчатым переломом тела правой лопатки, инородными телами мягких тканей», — рассказали в
В суде мужчина признал свою вину, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления.
Суд приговорил его к 2 годам условно с испытательным сроком 3 года.