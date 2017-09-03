Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: полный уход украинцев из РФ наметили на весну 2018 года
США готовятся к массовому изъятию долларов
Гоулстон объяснил, почему американцы считают идиотами русских
Непредвиденные последствия санкций против РФ обеспокоили ФРГ
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
"Ряженые": военный эксперт о солдатах НАТО в Киеве
Дайнеко в откровенном виде радуется после развода
Как выглядит самая привлекательная девушка этого лета (фото)
Девушка бросила диеты и получила идеальную фигуру (фото)
СМИ поведали, как в Сирии ракеты РФ били по складам в маскировке
Дайнеко в откровенном виде радуется после развода
Гоулстон объяснил, почему американцы считают идиотами русских
"Очень страшно": Чулпан Хаматова о Серебренникове
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
17Королевская катастрофа
20:26 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Жителя Иркутска осудили за пулю в спину соседа, пытавшегося похитить его забор

Мужчина осужден на 2 года условно.

Жителя Иркутска осудили на 2 года условно за выстрел в спину соседа, который попытался украсть его забор. Всего было совершено пять выстрелов, а один из них попал в плечо. Специалисты оценили это как причинение средней тяжести вреда здоровью. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Свердловского районного суда Иркутска.

В июне 2016 года подсудимый увидел, как сосед пытается демонтировать его забор.

«Обвиняемый вооружился карабином и произвел пять выстрелов, причинив тем самым “незадачливому вору” слепое ранение правого плеча, сопровождавшееся массивным повреждением мягких тканей правого плеча, гематомой мягких тканей, оскольчатым переломом тела правой лопатки, инородными телами мягких тканей», — рассказали в пресс-службе.

В суде мужчина признал свою вину, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления.

Суд приговорил его к 2 годам условно с испытательным сроком 3 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 17-летняя девушка погибла в ДТП в Усольском районе в Иркутской области
Прокуратура начала проверку по 20-ти случаям гастроэнтерита в Иркутском кадетском корпусе
Захарова: 2 сентября — «черный день» в истории дипломатии США
Трамп прокомментировал вероятность удара по Северной Корее
В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Мьянме
Сборная России по футболу разгромила московское «Динамо»
Путин призвал «не поддаваться эмоциям» в связи с испытанием КНДР
В Беслане поименно вспомнили всех жертв теракта 2004 года
Персональные данные американских разведчиков попали в интернет
Спорт
Отбор к ЧМ-2018. «Арбитру игры Украина — Турция надо извиниться» Наставник национальной команды Турции Мирча Луческу после поражения от Украины раскритиковал арбитров поединка. О главных матчах отбора к ЧМ-2018, прошедших накануне
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Все больше россиян отказываются от ипотеки
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Банки нашли способ сделать ипотеку доступнее
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь