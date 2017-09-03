За последние десять лет в Молдове произошло пять мощных взрывов
Взрывы газовых баллонов в последнее время не редкость. Многие происходят в результате неисправности оборудования или неправильной эксплуатации.
Взрывы газовых баллонов в последнее время не редкость. Многие происходят в результате неисправности оборудования или неправильной эксплуатации.
Жертвами таких случаев стали десятки человек, многие пострадали.
Самый мощный взрыв прогремел в январе 2016 года на Центральном рынке столицы. В кафе «Ла соакра» взорвался газовый баллон. В результате случившегося пострадали 13 человек, четверо скончались.
Ещё один взрыв газового баллона произошёл в 2015 год. Случилось несчастье в селе Селиште Ниспоренского района прямо в Новогоднюю ночь. В результате происшествия пострадали мужчина и двое детей. Их дом сгорел дотла.
А в феврале 2014 года в больницу с тяжёлыми ожогами доставили трёх женщин. Они также пострадали в результате взрыва двух газовых баллонов. Спасатели установили, что оборудование было неисправно.
В июне 2012 в результате подобного взрыва в Бельцах погибли два человека. Взрыв прогремел в квартире многоэтажного дома.
Ещё один такой случай произошёл в 2007 году в Сороках. Там в результате взрыва в многоэтажке погибли четыре человека, ещё трое пострадали. Среди погибших был пожарный, участвовавший в спасательной операции.