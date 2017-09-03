Торговый центр загорелся в Иркутске
В Иркутске произошел пожар в торговом центре. Возгорание случилось около трех часов дня на улице Вампилова. Очевидцы увидели что
В Иркутске произошел пожар в торговом центре. Возгорание случилось около трех часов дня на улице Вампилова. Очевидцы увидели что
По тревоге на место прибыли сотрудники МЧС. Предварительно пожар возник в помещении магазина, который на тот момент был закрыт. Спасателям пришлось вскрывать двери. Возгорание было ликвидировано. Причины Ч. П. устанавливаются. Никто из посетителей торгового центра не пострадал.