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20:29 (мск), источник: Вести Иркутск

Торговый центр загорелся в Иркутске

В Иркутске произошел пожар в торговом центре. Возгорание случилось около трех часов дня на улице Вампилова. Очевидцы увидели что из-под обшивки двухэтажного здания вырывается пламя.

Источник: Вести Иркутск

По тревоге на место прибыли сотрудники МЧС. Предварительно пожар возник в помещении магазина, который на тот момент был закрыт. Спасателям пришлось вскрывать двери. Возгорание было ликвидировано. Причины Ч. П. устанавливаются. Никто из посетителей торгового центра не пострадал.

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