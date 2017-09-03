В горах Сочи нашли тело пропавшего 10 дней назад туриста из Москвы

Источник: ЮГА.ру

Как сообщали Юга.ру, турист ушел в горы 24 августа и на следующий день должен был спуститься с горного массива Ачишхо. 25 августа таксист, который не дождался пассажира, обратился к спасателям.

Помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян сообщила порталу Юга.ру, что тело погибшего нашли в труднодоступной местности — в горах в 10 км от Красной Поляны.