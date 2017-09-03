Пострадавшая в ДТП с мотоциклом девушка умерла в Воронеже

В Воронеже умерла 30-летняя Марина Герасимова, на которую наехал мотоцикл ночью 24 августа. Родственники погибшей сообщили о трагедии в соцсети «ВКонтакте» в субботу, 2 сентября.

Авария произошла у дома № 19 на проспекте Революции. Пассажирка упала с мотоцикла во время байкерского трюка. Ехавший следом второй мотоциклист проехал по ней и скрылся с места происшествия. Девушку доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Полицейские разыскивают двух мотоциклистов, которые уехали с места ДТП. Всем, кто располагает информацией о происшествии, стоит позвонить по телефону 269 61 02. Активисты «Дорожного контроля» также попросили очевидцев откликнуться.