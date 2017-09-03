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14:30 (мск), источник: РИАМО

Двоих злоумышленников, ограбивших прохожего, задержали на юге Москвы

РИАМО — 3 сен. Двоих неизвестных, которые под угрозой оружия отняли у прохожего деньги, задержали на юге Москвы, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Главного управления МВД России по столице.

Источник: AP 2017

Второго сентября в 06:41 в ОМВД обратился неработающий 1986 года рождения и заявил, что в 04:30 по адресу: улица Мастеркова, дом № 3 двое неизвестных, угрожая ему ножом, открыто похитили 1,4 тысячи рублей и скрылись.

«Второго сентября в 07:30 по адресу: улица Автозаводская, дом № 8, сотрудниками ОМВД задержаны граждане 1995 и 1996 года рождения, которые изобличены в совершении данного преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», — сказал собеседник агентства.

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