На Кубани возбудили дело после смерти мальчика, избитого одноклассником

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что центральный аппарат СК контролирует доследственную проверку смерти мальчика у поселка Голубая Нива Краснодарского края.

Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК (убийство малолетнего). Посколькуподросток не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, сейчас решается вопрос о помещении его в специализированное учреждение для несовершеннолетних правонарушителей.

Также следователи намерены оценить действия органов системы профилактики, сотрудников образовательных учреждений, которые посещали участники конфликта, и законных представителей 12-летнего подростка, ответственных за его воспитание.

Кроме этого, следствие будет выяснять, имелись ли в школе и по месту жительства подростков детские или молодежные организации, и какова их роль в воспитании и организации досуга несовершеннолетних.