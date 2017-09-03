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14:43 (мск), источник: РИА Новости

На Кубани возбудили дело после смерти мальчика, избитого одноклассником

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело после убийства 13-летнего подростка, в совершении которого подозревают его одноклассника, сообщила представитель СК Светлана Петренко.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что центральный аппарат СК контролирует доследственную проверку смерти мальчика у поселка Голубая Нива Краснодарского края.

Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК (убийство малолетнего). Посколькуподросток не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, сейчас решается вопрос о помещении его в специализированное учреждение для несовершеннолетних правонарушителей.

Также следователи намерены оценить действия органов системы профилактики, сотрудников образовательных учреждений, которые посещали участники конфликта, и законных представителей 12-летнего подростка, ответственных за его воспитание.

Кроме этого, следствие будет выяснять, имелись ли в школе и по месту жительства подростков детские или молодежные организации, и какова их роль в воспитании и организации досуга несовершеннолетних.

По версии следствия, 31 августа 12-летний подросток нанес металлической трубой не менее шести ударов по голове 13-летнему однокласснику. Мальчик от полученных травм скончался. Свидетелями конфликта стали другие подростки, которые покинули место преступления вместе с подозреваемым.

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 На Кубани возбудили дело после смерти мальчика, избитого одноклассником
Центральный аппарат СК следит за проверкой убийства мальчика на Кубани
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