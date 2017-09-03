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14:40 (мск), источник: Informburo.kz

В Актау ищут родителей потерявшегося ребенка

Плачущего мальчика заметила жительница одного из домов. Ребёнок не смог рассказать о себе и родителях.

В Актау ищут родителей найденного в четвёртом микрорайоне ребёнка, сообщает lada.kz.

Мальчика обнаружили в подъезде дома № 41 в четвёртом микрорайоне 3 сентября примерно в 14:15. Об этом рассказал хозяин магазина по соседству по имени Орхан.

Ребёнка, по словам Орхана, увидела жительница дома № 41. Он сидел в подъезде и плакал. Мальчик не разговаривает.

«Она стала стучаться ко всем жильцам и спрашивать, чей это ребёнок. Не найдя его родных, она привела его ко мне в магазин. Может, кто-то из клиентов и узнает мальчика. Он плакал, мы дали ему попить, дали поесть. Сейчас он успокоился», — рассказал хозяин магазина. На вид мальчику три-четыре года. При себе у него рюкзак, в котором два носка. Орхан обратился в полицию. Стражи порядка доставили ребёнка в УВД Актау для установления всех обстоятельств происшествия.

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