В Актау ищут родителей потерявшегося ребенка
Плачущего мальчика заметила жительница одного из домов. Ребёнок не смог рассказать о себе и родителях.
Плачущего мальчика заметила жительница одного из домов. Ребёнок не смог рассказать о себе и родителях.
В Актау ищут родителей найденного в четвёртом микрорайоне ребёнка, сообщает lada.kz.
Мальчика обнаружили в подъезде дома № 41 в четвёртом микрорайоне 3 сентября примерно в 14:15. Об этом рассказал хозяин магазина по соседству по имени Орхан.
Ребёнка, по словам Орхана, увидела жительница дома № 41. Он сидел в подъезде и плакал. Мальчик не разговаривает.
«Она стала стучаться ко всем жильцам и спрашивать, чей это ребёнок. Не найдя его родных, она привела его ко мне в магазин. Может,