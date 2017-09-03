В Актау ищут родителей потерявшегося ребенка

«Она стала стучаться ко всем жильцам и спрашивать, чей это ребёнок. Не найдя его родных, она привела его ко мне в магазин. Может, кто-то из клиентов и узнает мальчика. Он плакал, мы дали ему попить, дали поесть. Сейчас он успокоился», — рассказал хозяин магазина. На вид мальчику три-четыре года. При себе у него рюкзак, в котором два носка. Орхан обратился в полицию. Стражи порядка доставили ребёнка в УВД Актау для установления всех обстоятельств происшествия.