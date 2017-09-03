Виновные участники конфликта в Астане у «Абу-даби Плаза» будут наказаны — ДВД столицы

Источник: Zakon.kz

По официальному сообщению ДВД Астаны, инцидент, произошедший на контрольно-пропускном пункте строительной площадки «Абу-Даби Плаза», полностью исчерпан. Виновные будут привлечены к ответственности, согласно действующему законодательству Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ДВД, в настоящее время возбуждено уголовное дело. По результатам проводимых следственных действий будет определена степень виновности участников конфликта с обеих сторон.

Напомним, что 2 сентября т.г. около 21−00 часов между сотрудниками охранной компании и иностранными рабочими произошел конфликт на строительной площадке возводимого многофункционального комплекса «Абу-Даби Плаза». На место происшествия прибыли представители государственных структур и правоохранительных органов. Оперативно принятыми мерами инцидент был локализован.

«Ряд граждан, нарушая общественный порядок, пытались дестабилизировать обстановку. Прокурором района “Есиль” было сделано официальное предупреждение об ответственности за нарушение правопорядка. Несмотря на предупреждение граждане, не подчиняясь законным требованиям правоохранительных органов, продолжали нарушать общественный порядок», — говорится в сообщении.