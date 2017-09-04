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08:37 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Пропавшего в Воронеже 21-летнего парня нашли живым

О местонахождении Максима Вострикова сообщили люди, у которых он снимал жилье.

Пропавший 21-летний Максим Востриков нашелся живым в воскресенье, 3 сентября, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Воронежец». О местонахождении бывшего студента Воронежского опорного вуза сообщили хозяева квартиры, которую он снимал.

Как рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» руководитель поискового отряда «Воронежец» Алексей Новиков, арендодатели узнали Максима Вострикова по ориентировке в соцсетях. Хозяева квартиры обратились в полицию. Правоохранители выехали на место, после чего сообщили родственникам о местонахождении парня.

Сообщение о поисках Максима Вострикова появилось в группе поискового отряда «Воронежец» в соцсети «ВКонтакте» в субботу, 2 сентября. Молодой человек приехал из Анадыря в Воронеж на учебу в 2014 году. Парень снимал квартиру в городе. В июле 2017 года Максим перестал выходить на связь с родителями. Родственники позвонили сотрудникам университета и выяснили, что парень не посещал занятия около года. Студент не забирал документы и не говорил семье, что ушел из вуза. Сокурсники Максима также не знали, где он. Родители обратились в полицию.

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