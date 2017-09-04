Пропавшего в Воронеже 21-летнего парня нашли живым

Сообщение о поисках Максима Вострикова появилось в группе поискового отряда «Воронежец» в соцсети «ВКонтакте» в субботу, 2 сентября. Молодой человек приехал из Анадыря в Воронеж на учебу в 2014 году. Парень снимал квартиру в городе. В июле 2017 года Максим перестал выходить на связь с родителями. Родственники позвонили сотрудникам университета и выяснили, что парень не посещал занятия около года. Студент не забирал документы и не говорил семье, что ушел из вуза. Сокурсники Максима также не знали, где он. Родители обратились в полицию.