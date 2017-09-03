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15:54 (мск), источник: Sputniknews.kz

МВД: установлены все участники массовой драки в Астане

Полиция установила зачинщиков и участников массовой драки между рабочими в Астане.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 3 сен — Sputnik. Все участники массовой драки на территории строящегося объекта «Абу-Даби Плаза» установлены, сообщил официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев.

Вечером 2 сентября на контрольно-пропускном пункте строительной площадки «Абу-Даби Плаза» произошел конфликт между сотрудниками охранной компании и иностранными рабочими, гражданами Индии. В результате массовой драки пострадали двое граждан Индии, которые госпитализированы в больницу.

«Установлены подозреваемые, причастные к нанесению телесных повреждений сотруднику охранной фирмы Полатову. Аналогично установлен круг подозреваемых из числа сотрудников охранной структуры, причинившие в ответ на избиение Полатова телесные повреждения гражданам Индии — рабочим строительного объекта», — проинформировал Садубаев.

Факт зарегистрирован по статье 293 часть 2 («Хулиганство») Уголовного кодекса РК.

В настоящее время проводятся следственные действия, уточняющие действий участников конфликта. По результатам следствия будет дана правовая оценка и виновные будут привлечены к ответственности.

Также в полицию был доставлен 41 человек, допустившие нарушения общественного порядка на месте инцидента после массовой драки. Из них 8 человек были привлечены к административной ответственности. Остальные после проведения профилактических бесед отпущены.

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