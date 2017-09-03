В Челябинской области нашли пропавшую в лесу девочку

В дежурную часть отдела МВД России по Кунашакскому району бабушка пропавшей девочки, жительница деревни Султаново, обратилась только сегодня днем. Она пояснила, что ее внучка ушла гулять в лес и ночевать не вернулась.

В пресс-службе ведомства сообщили, что на поиск пропавшей направили наряды полиции и участковых. Кроме того, ребенка искали волонтеры и местные жители.