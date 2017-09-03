В Челябинской области нашли пропавшую в лесу девочку
В Челябинской области полицейские обнаружили трехлетнего ребенка, ушедшего из дому еще накануне.
В Челябинской области полицейские обнаружили трехлетнего ребенка, ушедшего из дому еще накануне.
В дежурную часть отдела МВД России по Кунашакскому району бабушка пропавшей девочки, жительница деревни Султаново, обратилась только сегодня днем. Она пояснила, что ее внучка ушла гулять в лес и ночевать не вернулась.
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— Сегодня около 11 часов утра сотрудник полиции и один из местных жителей нашли девочку в лесу. Ее обследуют врачи, — отмечает официальный представитель МВД России Ирина Волк.