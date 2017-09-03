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18:11 (мск), источник: "Российская газета"

В Челябинской области нашли пропавшую в лесу девочку

В Челябинской области полицейские обнаружили трехлетнего ребенка, ушедшего из дому еще накануне.

В дежурную часть отдела МВД России по Кунашакскому району бабушка пропавшей девочки, жительница деревни Султаново, обратилась только сегодня днем. Она пояснила, что ее внучка ушла гулять в лес и ночевать не вернулась.

В пресс-службе ведомства сообщили, что на поиск пропавшей направили наряды полиции и участковых. Кроме того, ребенка искали волонтеры и местные жители.

— Сегодня около 11 часов утра сотрудник полиции и один из местных жителей нашли девочку в лесу. Ее обследуют врачи, — отмечает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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