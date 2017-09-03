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18:09 (мск), источник: РИА Новости

Кузнецова поехала на Кубань после смерти мальчика, избитого одноклассником

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова отправилась в Краснодарский край после убийства подростка, чтобы разобраться в обстоятельствах трагедии.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело после убийства 13-летнего подростка, в совершении которого подозревается его одноклассник.

Детский омбудсмен рассказала, что приняла участие в мероприятиях в память о жертвах теракта в бесланской школе в сентябре 2004 года, в котором погибли 334 человека, включая 186 детей.

«Рассказы об ужасах терроризма, детской боли не выходят из головы. Страшно, когда гибнут дети, да ещё и при участии других детей, и в мирное время, как недавно произошло на Кубани… Я сразу после возложения цветов и панихиды еду в аэропорт, в Краснодар, где будем разбираться и в этом случае», — написала Кузнецова в Instagram.

Инцидент произошел у поселка Голубая Нива Краснодарского края. Следствие полагает, что во время конфликта 31 августа 12-летний подросток нанес металлической трубой не менее шести ударов по голове 13-летнему однокласснику. Свидетелями конфликта стали другие подростки, которые ушли потом вместе с подозреваемым. Мальчик от полученных травм скончался на месте.

В СК намерены оценить действия органов системы профилактики, сотрудников образовательных учреждений, которые посещали участники конфликта, и законных представителей 12-летнего подростка, ответственных за его воспитание. А также выяснять, имелись ли в школе и по месту жительства подростков детские или молодежные организации, и какова их роль в воспитании и организации досуга несовершеннолетних.

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