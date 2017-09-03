Кузнецова поехала на Кубань после смерти мальчика, избитого одноклассником

Ранее сообщалось, что следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело после убийства 13-летнего подростка, в совершении которого подозревается его одноклассник.
Детский омбудсмен рассказала, что приняла участие в мероприятиях в память о жертвах теракта в бесланской школе в сентябре 2004 года, в котором погибли 334 человека, включая 186 детей.
«Рассказы об ужасах терроризма, детской боли не выходят из головы. Страшно, когда гибнут дети, да ещё и при участии других детей, и в мирное время, как недавно произошло на Кубани… Я сразу после возложения цветов и панихиды еду в аэропорт, в Краснодар, где будем разбираться и в этом случае», — написала Кузнецова в Instagram.
Инцидент произошел у поселка Голубая Нива Краснодарского края. Следствие полагает, что во время конфликта 31 августа 12-летний подросток нанес металлической трубой не менее шести ударов по голове 13-летнему однокласснику. Свидетелями конфликта стали другие подростки, которые ушли потом вместе с подозреваемым. Мальчик от полученных травм скончался на месте.
В СК намерены оценить действия органов системы профилактики, сотрудников образовательных учреждений, которые посещали участники конфликта, и законных представителей 12-летнего подростка, ответственных за его воспитание. А также выяснять, имелись ли в школе и по месту жительства подростков детские или молодежные организации, и какова их роль в воспитании и организации досуга несовершеннолетних.