Кузнецова поехала на Кубань после смерти мальчика, избитого одноклассником

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело после убийства 13-летнего подростка, в совершении которого подозревается его одноклассник.

Детский омбудсмен рассказала, что приняла участие в мероприятиях в память о жертвах теракта в бесланской школе в сентябре 2004 года, в котором погибли 334 человека, включая 186 детей.

«Рассказы об ужасах терроризма, детской боли не выходят из головы. Страшно, когда гибнут дети, да ещё и при участии других детей, и в мирное время, как недавно произошло на Кубани… Я сразу после возложения цветов и панихиды еду в аэропорт, в Краснодар, где будем разбираться и в этом случае», — написала Кузнецова в Instagram.

Инцидент произошел у поселка Голубая Нива Краснодарского края. Следствие полагает, что во время конфликта 31 августа 12-летний подросток нанес металлической трубой не менее шести ударов по голове 13-летнему однокласснику. Свидетелями конфликта стали другие подростки, которые ушли потом вместе с подозреваемым. Мальчик от полученных травм скончался на месте.