В Самаре водитель иномарки врезался в здание Реального училища после ДТП с «Приорой»
Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства произошедшего.
Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства произошедшего.
Вечером в субботу, 2 сентября в Самаре, на пересечении улиц Комсомольской и Алексея Толстого произошло ДТП. Водитель SsangYong Kyron влетел в здание после столкновения с «Приорой».
Иномарка угодила в здание Реального училища, которое является памятником архитектуры. Сотрудники ГИБДД устанавливают детали произосшествия. Информации о пострадавших нет.