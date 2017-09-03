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20:03 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре водитель иномарки врезался в здание Реального училища после ДТП с «Приорой»

Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства произошедшего.

Вечером в субботу, 2 сентября в Самаре, на пересечении улиц Комсомольской и Алексея Толстого произошло ДТП. Водитель SsangYong Kyron влетел в здание после столкновения с «Приорой».

Иномарка угодила в здание Реального училища, которое является памятником архитектуры. Сотрудники ГИБДД устанавливают детали произосшествия. Информации о пострадавших нет.

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