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16:36 (мск), источник: РИА Новости

На западе Москвы произошел конфликт со стрельбой

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Четыре человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой на Новоорловской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

«На Новоорловской улице между гражданами произошёл конфликт, в ходе которого неизвестный использовал, предположительно, травматический пистолет. По предварительным данным, четыре человека получили телесные повреждения», — сказал дежурный офицер.

По его словам, сотрудники полиции разыскивают стрелявшего. Один из участников конфликт направлен на госпитализацию, сообщили в полиции. В свою очередь, источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что остальным пострадавшим возможно не потребуется госпитализация, так как полученные ими ранения не представляют опасности для жизни и здоровья.

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