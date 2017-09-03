В Петербурге неизвестные с ножом напали на случайных прохожих

В Петербурге два человека оказались в больнице после встречи с неадекватными прохожими, сообщают «Невские новости». Оба были госпитализированы с ножевыми ранениями.

Случаи нападения на жителей Северной столицы произошли в субботу, 2 сентября. Первый инцидент был зафиксирован у дома № 22 по Пражской улице. Там неизвестный набросился с ножом на 27-летнего мужчину. Пострадавший был доставлен в больницу с ранениями щеки, руки и ноги. В настоящее время он находится в состоянии средней степени тяжести.

Позже в этот же день похожий инцидент произошел уже в Красносельском районе. После нападения неизвестного мужчины с ножом случайный прохожий получил ранение в область сердца. Петербуржец находится в критическом состоянии.