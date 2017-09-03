Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Малахова уволили с Первого канала после письма Путину
США готовятся к массовому изъятию долларов
Глава МИД Германии: Меркель совершила серьезную ошибку
История головокружительного взлета и падения Юлии Липницкой
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Королевская катастрофа20 лет назад, в ночь на 31 августа 1997 года, черный Mercedes на скорости около 180 км/ч врезался в стену тоннеля Альма в Париже. В машине находились принцесса Диана
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале»
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
Самонаводящиеся ракеты США не смогут подбить новую БМП РФ – СМИ
СМИ о маскировке ракет РФ во время боя в Сирии
Российские власти изменили прогноз по курсу доллара на конец года
Синоптики пообещали коренной перелом в погоде
СМИ поведали, как в Сирии ракеты РФ били по складам в маскировке
Дайнеко в откровенном виде радуется после развода
Гоулстон объяснил, почему американцы считают идиотами русских
"Очень страшно": Чулпан Хаматова о Серебренникове
Фоторепортажи
10В Саудовской Аравии начался Хадж
14День знаний в российских школах
18:07 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии нашли тело пропавшего четыре дня назад парня

Молодой человек найден мертвым.

На востоке Башкирии завершились поиски 23-летнего Михаила Каплина. Молодой человек пропал в городе Сибай в ночь с 24 на 25 августа. По словам близких, он поехал с друзьями на дачу, ушел от них около трех часов утра. С тех пор о нем ничего известно не было.

К сожалению, накануне пришли печальные новости. Михаил был найден мертвым. Похороны парня прошли сегодня, 3 сентября.

— Всем большое спасибо, но мы не успели найти его живым, — написала на своей странице одна из родственниц. Друзья и близкие выражают благодарность всем волонтерам, продолжавшим поиски молодого человека.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Голливуд в шоке: Анджелина Джоли ест не каждый день
Какую пенсию получает Алла Пугачева
РФ призвала США немедленно вернуть объекты российской дипмиссии
Минфин США представит Трампу новый пакет санкций против КНДР
Россия уничтожила все запасы боеприпасов с люизитом
Украина усилила патрулирование границ из-за учений «Запад-2017»
Владимир Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками
ЕС пообещало Украине транш в €600 млн не раньше начала 2018 года
Персональные данные американских разведчиков попали в интернет
Спорт
Отбор к ЧМ-2018. «Арбитру игры Украина — Турция надо извиниться» Наставник национальной команды Турции Мирча Луческу после поражения от Украины раскритиковал арбитров поединка. О главных матчах отбора к ЧМ-2018, прошедших накануне
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
В Москве вырастет уровень обеспеченности жильем
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Скидки на новостройки достигли рекордной отметки
В России изменилась тройка лидеров рынка ипотеки
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь