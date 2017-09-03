В Башкирии нашли тело пропавшего четыре дня назад парня

На востоке Башкирии завершились поиски 23-летнего Михаила Каплина. Молодой человек пропал в городе Сибай в ночь с 24 на 25 августа. По словам близких, он поехал с друзьями на дачу, ушел от них около трех часов утра. С тех пор о нем ничего известно не было.