В Башкирии нашли тело пропавшего четыре дня назад парня
Молодой человек найден мертвым.
Молодой человек найден мертвым.
На востоке Башкирии завершились поиски 23-летнего Михаила Каплина. Молодой человек пропал в городе Сибай в ночь с 24 на 25 августа. По словам близких, он поехал с друзьями на дачу, ушел от них около трех часов утра. С тех пор о нем ничего известно не было.
К сожалению, накануне пришли печальные новости. Михаил был найден мертвым. Похороны парня прошли сегодня, 3 сентября.
— Всем большое спасибо, но мы не успели найти его живым, — написала на своей странице одна из родственниц. Друзья и близкие выражают благодарность всем волонтерам, продолжавшим поиски молодого человека.