Воронежец лишился денег, написав пин-код на своей банковской карте
У него отобрали пластик и сняли с него определенную сумму.
У него отобрали пластик и сняли с него определенную сумму.
19-летний воронежец обратился с заявлением в отдел полиции по Хохольскому району. Он сообщил о том, что накануне выпивал горячительное со своим знакомым. В
Как оказалось, воронежец нарушил одного из главных требований финансовой безопасности. Он написал
«Этим воспользовался злоумышленник. Он снял 9,5 тысячи рублей с карты», — отметили в МВД.
Стражи порядка изъяли записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что деньги украл 25-летний житель Хохольского района. Его задержали — он дал признательные показания.
По факту кражи стражи порядка завели дело (5 лет тюрьмы).