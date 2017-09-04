Воронежец лишился денег, написав пин-код на своей банковской карте

19-летний воронежец обратился с заявлением в отдел полиции по Хохольскому району. Он сообщил о том, что накануне выпивал горячительное со своим знакомым. В какой-то момент между молодыми людьми случился конфликт. У потерпевшего из рук выхватили его банковскую карту, и с ней злоумышленник скрылся.