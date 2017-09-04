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08:32 (мск), источник: Новости Воронежа

Воронежец лишился денег, написав пин-код на своей банковской карте

У него отобрали пластик и сняли с него определенную сумму.

Источник: Новости Воронежа

19-летний воронежец обратился с заявлением в отдел полиции по Хохольскому району. Он сообщил о том, что накануне выпивал горячительное со своим знакомым. В какой-то момент между молодыми людьми случился конфликт. У потерпевшего из рук выхватили его банковскую карту, и с ней злоумышленник скрылся.

Как оказалось, воронежец нарушил одного из главных требований финансовой безопасности. Он написал пин-код на банковской карте.
«Этим воспользовался злоумышленник. Он снял 9,5 тысячи рублей с карты», — отметили в МВД.

Стражи порядка изъяли записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что деньги украл 25-летний житель Хохольского района. Его задержали — он дал признательные показания.

По факту кражи стражи порядка завели дело (5 лет тюрьмы).

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