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19:30 (мск), источник: Publika.md

Взрыв в селе Хрубна Ноуэ: девочка погибла, бабушка госпитализирована

Четырёхлетняя девочка погибла этим утром в результате взрыва в селе Хрубна Ноуэ Фалештского района. В одном из домов произошла утечка газа.

Источник: Publika.md

Как сообщает СЧС, тело ребёнка нашли под завалами рухнувшей постройки.

Взрыв прогремел в восемь утра. Девочка в этот момент находилась во дворе дома.

«Бабушку нашли здесь. Со слов женщины и других граждан, малышка играла за домом с планшетом», — cказал сотрудник полиции Октавиан Коня.

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После случившегося, соседи сообщили, что девочка пропала.

«Иду в огород, вижу — дым. Испугалась, вытащила бабушку девочки».

Спасатели обнаружили тело девочки после трёх часов поисков.

«Мы совместно с гражданскими разобрали эти завалы. В операции были задействованы 22 сотрудника Службы чрезвычайных ситуаций. Тело девочки нашли под рухнувшей стеной», — сообщил глава СЧС Бельцы Лилиан Ботнарюк.

Бабушку девочки доставили в больницу Фалешт. У неё диагностировали ожоги 70% поверхности тела.

«У неё обгорело лицо, шея, спина, грудь и конечности», — сказал травматолог Игорь Кептя.

Родители девочки были в Яссах. Они вернулись домой, как только им сообщили о случившемся.

Известно, что рухнувший дом возвели недавно.

«Это был один из красивейших домов в селе Хрубна Ноуэ. Они работали в Италии, заработали денег и построили построили большой красивый дом», — сообщил мэр села Хрубна Ноуэ Виктор Онофрей.

По предварительной информации, взрыв произошёл, когда бабушка зажгла газовую плиту, чтобы вскипятить молоко.

«Думаю, была утечка газа. Баллоны целые. Были подобные случаи, но такого сильного взрыва никогда», — предположил спасатель Григорий Буту.

На месте происшествия спасатели нашли три газовых баллона. Экспертам предстоит установить все обстоятельства происшествия.

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