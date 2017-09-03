В Воронежской области столкнулись 28 машин
По данным полиции, предварительно, массовую аварию спровоцировал водитель грузовика, неправильно выбравший скоростной режим.
По данным полиции, предварительно, массовую аварию спровоцировал водитель грузовика, неправильно выбравший скоростной режим.
Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU — 28 машин столкнулись в Бобровском районе Воронежской области в воскресенье, сообщили «Интерфаксу» в
ДТП произошло в около 15:50 часов на 631-м километре автодороги М4 «Дон».
По предварительной информации, водитель грузового автомобиля неправильно выбрал скоростной режим и спровоцировал массовую автоаварию. При этом одна из машин загорелась, уточнил собеседник агентства.
В результате ДТП трехлетний ребенок доставлен в больницу.