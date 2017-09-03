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18:54 (мск), источник: Интерфакс

В Воронежской области столкнулись 28 машин

По данным полиции, предварительно, массовую аварию спровоцировал водитель грузовика, неправильно выбравший скоростной режим.

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU — 28 машин столкнулись в Бобровском районе Воронежской области в воскресенье, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГИБДД по региону.

ДТП произошло в около 15:50 часов на 631-м километре автодороги М4 «Дон».

Во время загрузки произошла ошибка.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля неправильно выбрал скоростной режим и спровоцировал массовую автоаварию. При этом одна из машин загорелась, уточнил собеседник агентства.

В результате ДТП трехлетний ребенок доставлен в больницу.

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