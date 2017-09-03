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19:36 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Моряк из Воронежской области погиб в Японском море

Николай Хомяков скончался во время пожара на ракетном катере.

Тело погибшего в Японском море 33-летнего матроса Николая Хомякова привезли в село Николаевка Терновского района, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» очевидцы в воскресенье, 3 сентября. Служивший по контракту в Приморском крае Николай Хомяков скончался во время пожара на ракетном катере. В Николаевке живут родители погибшего моряка.

Несчастный случай произошел во время плановых занятий на морском полигоне утром 24 августа. Как сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота, в кормовом машинном отделении ракетного катера Р-20 произошел выброс отработанных газов. Николай Хомяков погиб, другого военнослужащего доставили в главный госпиталь Тихоокеанского флота.

Причину выброса газов выяснит специальная комиссия. Николая Хомякова похоронят на местном кладбище в Николаевке в понедельник, 4 сентября.

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