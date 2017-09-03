Под Воронежем столкнулись больше двадцати автомобилей
В Воронежской области на трассе М-4 «Дон» произошло массовое ДТП с возгоранием.
В Воронежской области на трассе М-4 «Дон» произошло массовое ДТП с возгоранием.
По предварительной версии, аварию, произошедшую на 631-м километре трассы в Бобровском районе, спровоцировала груженная лесом фура, которая превысила скоростной режим. Столкнулись автомобили, следовавшие в попутном направлении.
Первоначально была распространена информация о восьми машинах — участниках ДТП, однако позднее в региональном УМВД сообщили, что автомобилей — более двадцати. После столкновения произошло возгорание.
По оперативной информации, в результате аварии есть пострадавшие, но сколько их, в полиции пока сказать затруднились — это выясняется. Точно известно, что госпитализирован ребенок 2014 года рождения.