Под Воронежем столкнулись больше двадцати автомобилей

По предварительной версии, аварию, произошедшую на 631-м километре трассы в Бобровском районе, спровоцировала груженная лесом фура, которая превысила скоростной режим. Столкнулись автомобили, следовавшие в попутном направлении.

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Первоначально была распространена информация о восьми машинах — участниках ДТП, однако позднее в региональном УМВД сообщили, что автомобилей — более двадцати. После столкновения произошло возгорание.