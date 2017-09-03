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19:39 (мск), источник: "Российская газета"

Под Воронежем столкнулись больше двадцати автомобилей

В Воронежской области на трассе М-4 «Дон» произошло массовое ДТП с возгоранием.

По предварительной версии, аварию, произошедшую на 631-м километре трассы в Бобровском районе, спровоцировала груженная лесом фура, которая превысила скоростной режим. Столкнулись автомобили, следовавшие в попутном направлении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первоначально была распространена информация о восьми машинах — участниках ДТП, однако позднее в региональном УМВД сообщили, что автомобилей — более двадцати. После столкновения произошло возгорание.

По оперативной информации, в результате аварии есть пострадавшие, но сколько их, в полиции пока сказать затруднились — это выясняется. Точно известно, что госпитализирован ребенок 2014 года рождения.

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