В Екатеринбурге автохам напал на журналиста Первого канала

Водитель «Мерседеса», нарушивший правила дорожного движения, решил силой выразить недовольство тем, что попал в кадр.

— Он подошел сзади, когда я уже завершил съемки и шел по обочине. Наотмашь ударил по голове, затем начал бить ногами и руками с требованием удалить видео, — рассказал тележурналист корреспонденту «РГ».

В этот день Иванов работал без телеоператора — вел съемку на сотовый телефон. Такой способ видеофиксации часто используется при репортажах с места событий, где необходимо отразить жизненную реальность наиболее объективно. А в этом материале объективность была необходима: слишком скандальная складывается ситуация на дорогах Екатеринбурга. По решению городских властей, на нескольких центральных улицах были выделены специальные полосы для общественного транспорта — это ускоряло движение автобусов и троллейбусов. Но ГИБДД опротестовало его в суде, заявив, что новшество создает угрозу безопасности движения, и разрешило водителям на отдельных участках игнорировать запрещающие знаки. В итоге на дорогах начался настоящий беспредел: зачастую водители вообще игнорируют разметку, создавая аварийные ситуации.

Об этом беспределе и собирался рассказать журналист, но в итоге сам стал его жертвой. Напавшего на репортера нарушителя ПДД не остановили ни слова Иванова, что он — на задании редакции, ни кровь на кулаках. Он пытался всеми силами выбить у журналиста телефон. Целился в основном в голову, одним ударом сломал нос. Избиение удалось остановить только после вмешательства других водителей. Когда на место ЧП приехала милиция, «Мерседес» уже скрылся. Но номер авто был отражен на видео телефона, который автохаму так и не достался.

Нарушителя ПДД не остановили ни слова Иванова, что он — на задании редакции, ни кровь на кулаках.

В тот же день водитель был установлен и задержан полицией. Оказалось, что за рулем был 25-летний житель небольшого городка Нижняя Тура, который, по данным ГИБДД, не однажды штрафовался за нарушение правил дорожного движения. Полиция возбудила уголовное дело по статье 115 УК РФ. Сам факт избиения журналиста водитель и не отрицал, но утверждал, что его спровоцировали. После снятия показаний обвиняемого отпустили, поскольку статья «Хулиганство» относится к легким и ареста обвиняемого не предполагает.

Между тем в ходе журналистского расследования выяснилось, что водитель элитного авто не просто несдержанный автолюбитель, а член клуба спортивных единоборств «Универсальные бойцы». По некоторым данным, он уже был осужден за избиения.

По всей видимости, ответом за хулиганство боец не отделается. Следственный комитет инициировал изъятие и передачу уголовного дела в органы регионального СК. Проверкой обстоятельств происшествия сейчас занимается специально созданная следственная бригада. Ожидается, что дело будет переквалифицировано на статью 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов», которая предполагает наказание до шести лет лишения свободы.