Авария с опрокинувшейся машиной в Челябинске попала на видео

Автомобиль опрокинулся на крышу после столкновения с другой машиной на северо-западе Челябинска, момент ДТП попал на запись камеры наружного наблюдения.

Авария на пересечении Комсомольского проспекта с улицей Чайковского произошла 3 сентября около 20:50. Судя по видео, автомобили двигались во встречных направлениях, после столкновения один из них перевернулся на крышу и в таком положении остался на пешеходном переходе.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/q53mxDtxPi0?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вскоре на место прибыли сотрудники полиции, в течение 10 минут подъехала «скорая». Информация о пострадавших уточняется.