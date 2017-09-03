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20:54 (мск), источник: АиФ Челябинск

Авария с опрокинувшейся машиной в Челябинске попала на видео

ДТП случилось на северо-западе города.

Автомобиль опрокинулся на крышу после столкновения с другой машиной на северо-западе Челябинска, момент ДТП попал на запись камеры наружного наблюдения.

Авария на пересечении Комсомольского проспекта с улицей Чайковского произошла 3 сентября около 20:50. Судя по видео, автомобили двигались во встречных направлениях, после столкновения один из них перевернулся на крышу и в таком положении остался на пешеходном переходе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вскоре на место прибыли сотрудники полиции, в течение 10 минут подъехала «скорая». Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, несколькими днями ранее в Копейске иномарка после столкновения с другим авто также вылетела на тротуар и опрокинулась на крышу.

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