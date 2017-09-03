Авария с опрокинувшейся машиной в Челябинске попала на видео
ДТП случилось на
ДТП случилось на
Автомобиль опрокинулся на крышу после столкновения с другой машиной на
Авария на пересечении Комсомольского проспекта с улицей Чайковского произошла 3 сентября около 20:50. Судя по видео, автомобили двигались во встречных направлениях, после столкновения один из них перевернулся на крышу и в таком положении остался на пешеходном переходе.
Вскоре на место прибыли сотрудники полиции, в течение 10 минут подъехала «скорая». Информация о пострадавших уточняется.
Напомним, несколькими днями ранее в Копейске иномарка после столкновения с другим авто также вылетела на тротуар и опрокинулась на крышу.