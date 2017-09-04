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08:30 (мск), источник: Новости Воронежа

Комната в квартире сгорела во время сильного пожара в центре Воронежа

На месте ЧП работали два отделения пожарной части.

Источник: Новости Воронежа

В полседьмого вечера воскресенья, 3 сентября 2017 года, на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Чайковского. На место происшествия в центр Воронежа оперативно приехали пожарные.

«Возгорание удалось ликвидировать в 18:53», — рассказали в МЧС.
Огонь повредил комнату в квартире. К счастью, никто на пожаре не пострадал и не погиб. Теперь экспертам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания.

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