Комната в квартире сгорела во время сильного пожара в центре Воронежа

В полседьмого вечера воскресенья, 3 сентября 2017 года, на пульт МЧС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Чайковского. На место происшествия в центр Воронежа оперативно приехали пожарные.

«Возгорание удалось ликвидировать в 18:53», — рассказали в МЧС.

Огонь повредил комнату в квартире. К счастью, никто на пожаре не пострадал и не погиб. Теперь экспертам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания.