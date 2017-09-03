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21:33 (мск), источник: РИА Новости

В Подмосковье сгорел автомобиль журналистки Юлии Латыниной

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Автомобиль обозревателя «Новой газеты» Юлии Латыниной сгорел рядом с ее загородным домом в Переделкине, ее родители связывают произошедшее с другим инцидентом, произошедшим 19 июля, сообщает издание.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил РИА Новости представитель главка МЧС, в воскресенье был всего один вызов в связи с возгоранием автомобиля в новой Москве. «Вызов был в 8.23, потушили самостоятельно до прибытия пожарных», — сказал собеседник агентства.

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«Около полвосьмого утра мы проснулись от сильного хлопка. Вероятно, лопнуло стекло. Муж выскочил на улицу, схватил огнетушитель и начал тушить. Через десять минут приехали пожарные, к этому времени пламя уже удалось локализовать, но машина — старая BMW, ей 15 лет — выгорела дотла», — рассказала мать журналистки Алла Латынина, слова которой приводит «Новая газета».

По данным издания, Латынина предполагает, что автомобиль был сожжен, и связывает инцидент с нападением на ее дом 19 июля.

Тогда неизвестные ночью опрыскали стену дома, в котором находились родители журналистки, а также ее автомобиль едким химическим составом.

Алла Латынина отметила, что не может утверждать, что машина сгорела вследствие поджога. Она предположила также, что «возможно, мы недооценивали серьезность предыдущей провокации: жидкость, которой тогда была облита машина, могла повредить ее». Отец Юлии Латыниной Леонид считает, что едкий химический состав мог повредить проводку, добавляют в «Новой газете». Самовозгорание в качестве одной из версий озвучил и прибывший на место дознаватель, указывает издание.

Родители журналистки не собираются писать заявления в полицию по факту произошедшего, отметили в «Новой».

РИА Новости пока не располагает комментарием ситуации со стороны правоохранительных органов.

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