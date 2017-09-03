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21:51 (мск), источник: БЕЛТА

Трое мужчин на Bentley врезались в кортеж президента Сербии

Задержанные утверждают, что не планировали атаковать кортеж и не покушались на жизнь президента. К аварии привело обычное лихачество и дрифт на Bentley.

Информагентства сообщают о ДТП, произошедшем в 08−20 по местному сербскому времени в районе парка Топчидер. В результате аварии пострадал первый автомобиль, следовавший в составе кортежа президента Сербии Александра Вучича и перевозивший его самого.

Сообщается, что с кортежем столкнулся черный Bentley с испанскими номерами. После столкновения с первым автомобилем кортежа, «Бентли» перекрыл движение второй машине, перевозившей президентскую охрану. Затем виновники ДТП пытались скрыться с места происшествия.

Третий автомобиль с охраной пустился за нарушителями в погоню. Ими оказались ранее судимые за совершение ряда преступлений лица. До недавнего времени они работали охранниками в одном из ночных клубов Белграда.

Задержанные утверждают, что не планировали атаковать кортеж и не покушались на жизнь президента. К аварии привело обычное лихачество и дрифт на Bentley. Тем не менее, в понедельник им будут предъявлены обвинения в совершении преступления. Правонарушителям может грозить до 8 лет лишения свободы.

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