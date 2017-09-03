Мужчину насмерть засыпало землей в траншее в Атырауской области
В Атырауской области мужчину насмерть засыпало землей в траншее, сообщает «Ак Жайык».
В Атырауской области мужчину насмерть засыпало землей в траншее, сообщает «Ак Жайык».
По данным ДЧС области, инцидент произошел 2 августа в поселке Индерборский Индерского района.
Бригада монтажников подрядной фирмы «Таразсаулет» занималась на одной из улиц районного центра прокладкой подземной трубы канализации. Внезапно стенки глубокой траншеи обрушились, засыпав землей троих рабочих.
Сообщается, что двое из них — 42 и 30 лет — были спасены. Между тем, один мужчин — 28 лет — погиб.