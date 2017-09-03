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22:02 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В одном из домов Ейска случился взрыв газа и пожар

В результате ЧП пострадали три человека. Всех их госпитализировали в центральную районную больницу Ейска.

По предварительным данным, произошел взрыв газовоздушной смеси на втором этаже дома на улице Армавирской. После этого в доме начался пожар.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщают «Вести Сочи».

Пожар ликвидировали на площади 20 квадратных метров.

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