В одном из домов Ейска случился взрыв газа и пожар
В результате ЧП пострадали три человека. Всех их госпитализировали в центральную районную больницу Ейска.
В результате ЧП пострадали три человека. Всех их госпитализировали в центральную районную больницу Ейска.
По предварительным данным, произошел взрыв газовоздушной смеси на втором этаже дома на улице Армавирской. После этого в доме начался пожар.
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщают «Вести Сочи».
Пожар ликвидировали на площади 20 квадратных метров.