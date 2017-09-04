Автомобиль на высокой скорости сбил двоих девушек в Петербурге
По предварительным данным, две подружки перебегали дорогу в неустановленном для этого месте, когда на высокой скорости их сбил автомобиль, передает информагентство Nation News.
По предварительным данным, две подружки перебегали дорогу в неустановленном для этого месте, когда на высокой скорости их сбил автомобиль, передает информагентство Nation News.
С их слов, одна из девушек самостоятельно встала через некоторое время, а вот второй понадобилась помощь медиков. Ее увезли в тяжелом состоянии.
В данном инциденте предстоит разобраться специалистам. Решается вопрос об открытии уголовного дела.