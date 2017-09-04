Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: названа причина бегства ведущих с «Первого канала»
Су-30СМ ВКС РФ сбил крылатую ракету над Черным морем
Кадыров назвал условие отказа поддерживать позицию России
В Киеве завели дело из-за уничтожения граффити времен Майдана
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Гидрометцентр сообщил о завершении первой волны бабьего летаВо вторник температура в Москве понизится, усилится ветер и начнутся дожди
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Видео дня: до чего можно довести тормоза на треке
Mercedes показал тизер электрического концепта
Самонаводящиеся ракеты США не смогут подбить новую БМП РФ – СМИ
СМИ о маскировке ракет РФ во время боя в Сирии
Как выглядит самая привлекательная девушка этого лета (фото)
Девушка бросила диеты и получила идеальную фигуру (фото)
Найден оптимальный уровень потребления овощей и фруктов
Половина мужчин не знает, где находится вагина
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Фоторепортажи
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
14День знаний в российских школах
11:17 (мск), источник: Газета.Ру

Автомобиль на высокой скорости сбил двоих девушек в Петербурге

По предварительным данным, две подружки перебегали дорогу в неустановленном для этого месте, когда на высокой скорости их сбил автомобиль, передает информагентство Nation News.

С их слов, одна из девушек самостоятельно встала через некоторое время, а вот второй понадобилась помощь медиков. Ее увезли в тяжелом состоянии.

В данном инциденте предстоит разобраться специалистам. Решается вопрос об открытии уголовного дела.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Трамп подтвердил готовность применять ядерное оружие против КНДР
Россия выходит на восстановление темпов экономического роста
Ассанж предупредил Трампа о последствиях отмены торговли с КНР
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Совфед предлагает высылать из РФ за «нежелательное поведение»
Актер из «Матильды» опубликовал «письмо Серебренникова»
Мария Шарапова завершила борьбу на US Open
Спорт
Фундамент к Токио-2020: волейболисты РФ стали чемпионами Европы Эта победа стала первой для обновленного состава национальной команды
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
В Москве вырастет уровень обеспеченности жильем
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Скидки на новостройки достигли рекордной отметки
В России изменилась тройка лидеров рынка ипотеки
Леди
В моду вошел стробинг для волос (фото) Почему стробинг уже сейчас можно объявить самым перспективным осенним трендом в окрашивании волос, расскажем в нашей статье. И заодно покажем, как все это выглядит.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь