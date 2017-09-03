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3 сентября, источник: Известия

При пожаре на востоке Москвы спасено десять человек

При пожаре в жилой девятиэтажке на востоке Москвы спасено десять человек, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

Пожар возник в одной из квартир на первом этаже дома на улице Кетчерская. Площадь возгорания составила около 15 квадратных метров.

«Из горящей квартиры был спасен один человек, который в настоящее время передан медикам. Также были спасены девять человек из квартир выше», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В главке МЧС отметили, что в настоящее время пожар ликвидирован.

Как писал портал iz.ru, ранее в воскресенье в Москве произошел пожар в жилом доме на Новоалексеевской улице, погиб один человек.

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