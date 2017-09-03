При пожаре на востоке Москвы спасено десять человек
При пожаре в жилой девятиэтажке на востоке Москвы спасено десять человек, сообщила
При пожаре в жилой девятиэтажке на востоке Москвы спасено десять человек, сообщила
Пожар возник в одной из квартир на первом этаже дома на улице Кетчерская. Площадь возгорания составила около 15 квадратных метров.
«Из горящей квартиры был спасен один человек, который в настоящее время передан медикам. Также были спасены девять человек из квартир выше», — сообщили в
Как писал портал iz.ru, ранее в воскресенье в Москве произошел пожар в жилом доме на Новоалексеевской улице, погиб один человек.