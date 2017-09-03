При пожаре на востоке Москвы спасено десять человек

Пожар возник в одной из квартир на первом этаже дома на улице Кетчерская. Площадь возгорания составила около 15 квадратных метров.

«Из горящей квартиры был спасен один человек, который в настоящее время передан медикам. Также были спасены девять человек из квартир выше», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В главке МЧС отметили, что в настоящее время пожар ликвидирован.