Джабраилов извинился за стрельбу в отеле Four Seasons

Источник: РИА "Новости"

Я сожалею о том, что я сделал. Я приношу извинения всей российской общественности за то, что нарушил общественный порядок. Я готов ответить перед законом. Умар Джабраилов

Он добавил, что уже извинился перед отелем, и «тема с ними закрыта».

«В тот вечер пистолет оказался при мне. И вот я им воспользовался, выразив такой свой протест бунтарский, если это можно так сказать», — пояснил Джабраилов, отметив, что считает себя законопослушным гражданином.

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Ранее он рассказал, что стрельба, которую он устроил в гостиничном номере, связана с состоянием его нервной системы. Джабраилов отметил, что носит пистолет для самообороны и ни в кого стрелять не собирался, а выстрелы в потолок произвел «от отчаяния».

Инцидент с участием бывшего сенатора произошел вечером 29 августа. Никто не пострадал. Изначально выдвигались версии о том, что Джабраилов устроил стрельбу из-за того, что его ужин вместо официанта принесла уборщица. Источник в правоохранительных органах рассказал, что в номере бизнесмена был найден белый порошок неизвестного вещества, он отправлен на экспертизу.