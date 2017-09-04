В Новосибирской области байкер взлетел на парашюте с мотоцикла

В Бердске в день города 2 сентября парапланерист слетел с мотоцикла и спустился на землю во дворе местной школы.

«Сначала он смеялся и шутил, что он пилот, и его сдуло ветром во время полета. Но позже признался, что ехал пассажиром на мотоцикле. Когда водитель разогнался “под 300 км/ч”, то “лётчик” раскрылы парашют, и его сорвало с сидения» — сообщили в группе «Инцидент», ссылаясь на очевидца.