Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: полный уход украинцев из РФ наметили на весну 2018 года
Су-30СМ ВКС РФ сбил крылатую ракету над Черным морем
"Неуместно публично угрожать Беларуси": Мирончик о МИД Украины
Сын советских физиков изобрел технологии, опередившие время
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
«Харви» затопил Техас «Жители ждут на крышах, а вокруг плавают крокодилы»
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
«Усилие в 97 тонн» — «Илья Муромец» превысил свои характеристики
СМИ о маскировке ракет РФ во время боя в Сирии
Российские власти изменили прогноз по курсу доллара на конец года
Синоптики пообещали коренной перелом в погоде
"Страшная несправедливость": Догилева о размере своей пенсии
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Фоторепортажи
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
14День знаний в российских школах
07:28 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирской области байкер взлетел на парашюте с мотоцикла

Мужчина приземлился во дворе бердской школы.

В Бердске в день города 2 сентября парапланерист слетел с мотоцикла и спустился на землю во дворе местной школы.

«Сначала он смеялся и шутил, что он пилот, и его сдуло ветром во время полета. Но позже признался, что ехал пассажиром на мотоцикле. Когда водитель разогнался “под 300 км/ч”, то “лётчик” раскрылы парашют, и его сорвало с сидения» — сообщили в группе «Инцидент», ссылаясь на очевидца.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мужчина рассказал, что парапланерист планировал улететь в поля неподалёку от посёлка Мичурина, но его снесло ветром. Поэтому он приземлился во дворе школы № 8. Причину полёта он не озвучил.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Цветы для учителя. Какой букет подарить ко Дню знаний?
Трамп подтвердил готовность применять ядерное оружие против КНДР
Совфед предлагает высылать из РФ за «нежелательное поведение»
Ассанж предупредил Трампа о последствиях отмены торговли с КНР
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
В китайском Сямэне открылся саммит лидеров стран БРИКС
Умар Джабраилов извинился за стрельбу в московском отеле
Мария Шарапова завершила борьбу на US Open
Спорт
Российские волейболисты второй раз в истории победили на ЧЕ В финале сборная под руководством Сергея Шляпникова на тай-брейке победила команду Германии
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
В Москве вырастет уровень обеспеченности жильем
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Скидки на новостройки достигли рекордной отметки
В России изменилась тройка лидеров рынка ипотеки
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь