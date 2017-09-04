Подозреваемые в сбыте фальшивых купюр задержаны в Ростовской области
Донские полицейские задержали на территории Боковского района сбытчиков фальшивых купюр.
Донские полицейские задержали на территории Боковского района сбытчиков фальшивых купюр.
Преступники попались при попытке расплатиться фальшивками в одном из продуктовых магазинов. Как рассказали в
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Санкциями данной статьи установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Подозреваемые арестованы.