Подозреваемые в сбыте фальшивых купюр задержаны в Ростовской области

Преступники попались при попытке расплатиться фальшивками в одном из продуктовых магазинов. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по РО, бдительная продавщица усомнилась в подлинности купюр и попросила покупателей поменять на другую. Двое молодых людей проигнорировали просьбу кассира и скрылись на автомобиле в неизвестном направлении. Вскоре при очередной попытке расплатиться фальшивыми купюрами, но уже в другом магазине, их задержали сотрудники правоохранительных органов. У них изъяли 17 фальшивок номиналом 5000 рублей. Во время обыска автомобиля преступников. Полицейские нашли еще 16 купюр номиналом 5000 рублей. Согласно проведенному исследованию данные банкноты не являются продукцией предприятия Гознак.