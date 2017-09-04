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10:42 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Подозреваемые в сбыте фальшивых купюр задержаны в Ростовской области

Донские полицейские задержали на территории Боковского района сбытчиков фальшивых купюр.

Источник: Аргументы и факты

Преступники попались при попытке расплатиться фальшивками в одном из продуктовых магазинов. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по РО, бдительная продавщица усомнилась в подлинности купюр и попросила покупателей поменять на другую. Двое молодых людей проигнорировали просьбу кассира и скрылись на автомобиле в неизвестном направлении. Вскоре при очередной попытке расплатиться фальшивыми купюрами, но уже в другом магазине, их задержали сотрудники правоохранительных органов. У них изъяли 17 фальшивок номиналом 5000 рублей. Во время обыска автомобиля преступников. Полицейские нашли еще 16 купюр номиналом 5000 рублей. Согласно проведенному исследованию данные банкноты не являются продукцией предприятия Гознак.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Санкциями данной статьи установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Подозреваемые арестованы.

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