В Бельгии пилот выпал из вертолета во время авиашоу
В Бельгии пилот военного вертолета выпал из кабины в ходе показательных выступлений, сообщает агентство Belga.
В Бельгии пилот военного вертолета выпал из кабины в ходе показательных выступлений, сообщает агентство Belga.
Уточняется, что пилот выпал из вертолета Agusta A-109 с высоты нескольких сотен метров. На нем не было парашюта. Второму пилоту удалось успешно посадить вертолет.
Причины произошедшего устанавливаются.
Полиция разыскивает тело мужчины.
Ранее сообщалось, что в результате крушения самолета Ан-2 на авиашоу в подмосковной Балашихе погибли двое пилотов.