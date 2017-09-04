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06:57 (мск), источник: Газета.Ру

В Бельгии пилот выпал из вертолета во время авиашоу

В Бельгии пилот военного вертолета выпал из кабины в ходе показательных выступлений, сообщает агентство Belga.

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Уточняется, что пилот выпал из вертолета Agusta A-109 с высоты нескольких сотен метров. На нем не было парашюта. Второму пилоту удалось успешно посадить вертолет.

Причины произошедшего устанавливаются.

Полиция разыскивает тело мужчины.

Ранее сообщалось, что в результате крушения самолета Ан-2 на авиашоу в подмосковной Балашихе погибли двое пилотов.

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