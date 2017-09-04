Следствие рассматривает три версии отравления в Иркутском кадетском корпусе

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба управления, следствие рассматривает три основные версии заболевания кадетов. По одной из версий, источником заражения был кадет, поступивший 30 августа с симптомами заболевания, которого позже передали родителям. Рассматриваются также версии употребления некачественных продуктов, принесённых с собой, либо употреблённых в столовой кадетского корпуса.

Медики отобрали для госпитализации 12 человек для установления диагноза. Установлено, что все юноши проживали на одном этаже. Состояние госпитализированных юношей оценивается как удовлетворительное, дети активны. Они останутся в больнице до тех пор, пока не будут получены результаты анализов.

Накануне начала учебного года кадетский корпус прошёл приемку всеми инстанциями, в том числе, санитарно-эпидемиологической службой. Благодаря тому, что помещения были сразу обработаны и проведена влажная уборка, удалось избежать большего количества заразившихся.