Неопытная автоледи устроила ДТП на трассе: ребенок погиб (видео)

В Красноярском крае на трассе «Железногорск — Подгорный» произошло ДТП, в результате которого погиб ребенок. Как рассказали в полиции, 34-летняя автоледи за рулем Toyota Premio не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Toyota Gaiа, которым управляла 56-летняя женщина.