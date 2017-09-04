Неопытная автоледи устроила ДТП на трассе: ребенок погиб (видео)
Ещё четыре человека находятся в больнице.
Ещё четыре человека находятся в больнице.
В Красноярском крае на трассе «Железногорск — Подгорный» произошло ДТП, в результате которого погиб ребенок. Как рассказали в полиции, 34-летняя автоледи за рулем Toyota Premio не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Toyota Gaiа, которым управляла 56-летняя женщина.
В результате аварии обе автоледи были госпитализированы. Также в больницу доставили троих пассажиров Toyota Premio: 34-летнего мужчину и двоих детей. Позже 7-летний мальчик скончался в реанимации.
В ГИБДД рассказали, что водительский стаж 34-летней автоледи составляет 1,5 месяца.
Ранее девушка не привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.