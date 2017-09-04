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08:04 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге в ДТП пострадали четыре человека

В Екатеринбурге при столкновении ГАЗ-2705 и ГАЗ-322132 пострадали четыре человека. ДТП случилось накануне, 3 сентября, на 18 км ЕКАД.

Как сообщает свердловское управление ГИБДД, 39-летний водитель ГАЗ-2705 перед тем, как совершить съезд на обочину, не подал сигнал световым указателем поворота. Тем самым он создал помеху для движения позади едущего автомобиля ГАЗ-322132. Именно на обочине и произошло столкновение двух автомобилей.

В результате ДТП пассажиры ГАЗ-2705 — мужчины 1978 и 1982 годов рождения госпитализированы «Березовскую ЦГБ» с диагнозом «черепно-мозговая травма».

Пассажирка ГАЗ-322132 1980 года рождения госпитализирована с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой, переломом правой голени, раной головы. Еще один пассажир этого авто — женщина 1986 года рождения получила сотрясение мозга и ссадины лица. Обе ГАЗели не маршрутные.

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