В Екатеринбурге в ДТП пострадали четыре человека

Как сообщает свердловское управление ГИБДД, 39-летний водитель ГАЗ-2705 перед тем, как совершить съезд на обочину, не подал сигнал световым указателем поворота. Тем самым он создал помеху для движения позади едущего автомобиля ГАЗ-322132. Именно на обочине и произошло столкновение двух автомобилей.