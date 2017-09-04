В Новосибирской области пропал 63-летний пенсионер
Сергей Фильчуков ушел из дома в селе Бажинск Маслянинского района 22 августа, с тех пор о нем нет никакой информации, рассказали волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».
Сергей Фильчуков ушел из дома в селе Бажинск Маслянинского района 22 августа, с тех пор о нем нет никакой информации, рассказали волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».
В Новосибирской области пропал 63-летний пенсионер, об этом сообщают волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».
Сергей Фильчуков ушел из дома в селе Бажинск Маслянинского района 22 августа, с тех пор о нем нет никакой информации.
Приметы мужчины — рост 176 сантиметров, худощавое телосложение, серые волосы, карие глаза.
Был одет в камуфляжный костюм зеленого цвета, зеленые резиновые сапоги.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят звонить по телефонам 8−800−700−54−52 или 02.