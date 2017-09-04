Три человека пострадали в столкновении автобусов в центре Екатеринбурга
Проводятся проверки.
Проводятся проверки.
В центре Екатеринбурга столкнулись 2 автобуса и легковушка. ДТП в районе Ленина, 44 произошло 2 сентября около 15.00, передает «Уралинформбюро».
По предварительным данным, 55-летний водитель автобуса «НефАЗ», ехавшего со стороны Карла Либкнехта, не справился с управлением,
Первоначально сообщалось о пяти пострадавших, однако позже в отделении пропаганды городского ГИБДД уточнили, что травмы получили трое — пассажиры Isuzu. Двое 33-летних мужчин и 60-летний пенсионер были госпитализированы с предварительными диагнозами «ушиб мягких тканей головы».
Проверки по факту произошедшего проводят сотрудники ГИБДД по Екатеринбургу, областной прокуратуры и СУ СКР по региону.