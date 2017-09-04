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07:24 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Два человека погибли в ДТП на переезде в Новосибирской области

«Мазда» врезалась в железнодорожный семафор и перевернулась, погибли водитель и пассажирка, рассказали в МВД.

Источник: Вести - Новосибирск

Два человека погибли в ДТП на переезде в Новосибирской области, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Авария произошла 2 сентября в Новосибирском районе. Автомобиль «Мазда Mрv» в районе железнодорожного переезда «Ягодный» врезался в семафор и перевернулся. На месте погибли 31-летний водитель и 74-летняя пассажирка.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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