Два человека погибли в ДТП на переезде в Новосибирской области
«Мазда» врезалась в железнодорожный семафор и перевернулась, погибли водитель и пассажирка, рассказали в МВД.
«Мазда» врезалась в железнодорожный семафор и перевернулась, погибли водитель и пассажирка, рассказали в МВД.
Два человека погибли в ДТП на переезде в Новосибирской области, об этом сообщает
Авария произошла 2 сентября в Новосибирском районе. Автомобиль «Мазда Mрv» в районе железнодорожного переезда «Ягодный» врезался в семафор и перевернулся. На месте погибли 31-летний водитель и 74-летняя пассажирка.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.