В Уфе ищут мотоциклиста, который сбил пешехода на проспекте Октября

Авария с участием пешехода и мотоциклиста произошла в минувшее воскресенье, 3 сентября. На проспекте Октября напротив дома № 117, недалеко от остановки «Бульвар Славы», байкер сбил человека. По словам очевидцев, мужчина перебегал проезжую часть в неположенном месте.

Несмотря на это, мотоциклист не остановился и не помог пострадавшему. Уфимца увезли в больницу с травмой головы и переломом ноги.