В Уфе ищут мотоциклиста, который сбил пешехода на проспекте Октября
Байкер скрылся с места происшествия.
Байкер скрылся с места происшествия.
Авария с участием пешехода и мотоциклиста произошла в минувшее воскресенье, 3 сентября. На проспекте Октября напротив дома № 117, недалеко от остановки «Бульвар Славы», байкер сбил человека. По словам очевидцев, мужчина перебегал проезжую часть в неположенном месте.
Несмотря на это, мотоциклист не остановился и не помог пострадавшему. Уфимца увезли в больницу с травмой головы и переломом ноги.
— Сейчас идет розыск предполагаемого виновника аварии. Если вы стали свидетелем этого происшествия, просим позвонить по телефону 8−999−74−23−878, — сообщили в службе «Дорожный патруль».