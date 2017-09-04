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07:21 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе ищут мотоциклиста, который сбил пешехода на проспекте Октября

Байкер скрылся с места происшествия.

Авария с участием пешехода и мотоциклиста произошла в минувшее воскресенье, 3 сентября. На проспекте Октября напротив дома № 117, недалеко от остановки «Бульвар Славы», байкер сбил человека. По словам очевидцев, мужчина перебегал проезжую часть в неположенном месте.

Несмотря на это, мотоциклист не остановился и не помог пострадавшему. Уфимца увезли в больницу с травмой головы и переломом ноги.

— Сейчас идет розыск предполагаемого виновника аварии. Если вы стали свидетелем этого происшествия, просим позвонить по телефону 8−999−74−23−878, — сообщили в службе «Дорожный патруль».

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