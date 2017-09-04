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07:08 (мск), источник: Интерфакс

На помощь пострадавшим от наводнения в Приморье выделят 300 млн рублей

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU — Резервный фонд администрации Приморья пополнен на 300 млн рублей, эти средства направят в районы, пострадавшие от наводнения в начале августа.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщила администрация края, корректировку краевого бюджета утвердили на внеочередном заседании Законодательного Собрания региона в понедельник. Средства необходимы для выплаты компенсаций всем пострадавшим от стихии, а также для ликвидации последствий ЧС в муниципалитетах.

По словам директора департамента труда и социального развития Приморья Лилии Лаврентьевой, многие пострадавшие уже получили выплаты из краевого и федерального бюджетов.

Без финансирования пока остаются граждане, не имеющие документов, подтверждающих право собственности.

«На сегодняшний день в Михайловском, Надеждинском, Октябрьском, Пограничном, Хасанском районах и Уссурийском городском округе краевые выплаты получили более 6,4 тысяч человек, федеральные — почти 15 тысяч. Сейчас все наши силы устремлены на помощь пострадавшим, не имеющим документов на поврежденное имущество. Мы помогаем им оформить заявления в суд, чтобы оперативно направить компенсации. Как раз на эти выплаты сейчас и понадобятся деньги из резервного фонда», — цитирует пресс-служба слова Л. Лаврентьевой.

Она также добавила, что в настоящее время разрабатывается законопроект для приобретения жилья гражданам, чьи дома полностью уничтожены в результате наводнения. По предварительной оценке комиссии, 93 дома признаны непригодными для проживания.

По данным администрации Приморья, всего на сегодняшний день из краевого и федерального бюджетов выплачено более 650 млн рублей компенсаций за причиненный стихией ущерб.

Как сообщалось, в результате сильных ливней 7—8 августа в воде оказались 35 населенных пунктов в семи муниципальных образования Приморья. Было подтоплено более 2,5 тыс. домов и приусадебных участков, дороги, ЛЭП, железная дорога. По предварительным данным, в результате наводнения в крае погибли два человека. Сейчас основные работы по ликвидации последствий паводка завершаются.

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