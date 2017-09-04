На помощь пострадавшим от наводнения в Приморье выделят 300 млн рублей

Источник: РИА "Новости"

Как сообщила администрация края, корректировку краевого бюджета утвердили на внеочередном заседании Законодательного Собрания региона в понедельник. Средства необходимы для выплаты компенсаций всем пострадавшим от стихии, а также для ликвидации последствий ЧС в муниципалитетах.

По словам директора департамента труда и социального развития Приморья Лилии Лаврентьевой, многие пострадавшие уже получили выплаты из краевого и федерального бюджетов.

Без финансирования пока остаются граждане, не имеющие документов, подтверждающих право собственности.

«На сегодняшний день в Михайловском, Надеждинском, Октябрьском, Пограничном, Хасанском районах и Уссурийском городском округе краевые выплаты получили более 6,4 тысяч человек, федеральные — почти 15 тысяч. Сейчас все наши силы устремлены на помощь пострадавшим, не имеющим документов на поврежденное имущество. Мы помогаем им оформить заявления в суд, чтобы оперативно направить компенсации. Как раз на эти выплаты сейчас и понадобятся деньги из резервного фонда», — цитирует пресс-служба слова Л. Лаврентьевой.

Она также добавила, что в настоящее время разрабатывается законопроект для приобретения жилья гражданам, чьи дома полностью уничтожены в результате наводнения. По предварительной оценке комиссии, 93 дома признаны непригодными для проживания.

По данным администрации Приморья, всего на сегодняшний день из краевого и федерального бюджетов выплачено более 650 млн рублей компенсаций за причиненный стихией ущерб.