На помощь пострадавшим от наводнения в Приморье выделят 300 млн рублей
Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU — Резервный фонд администрации Приморья пополнен на 300 млн рублей, эти средства направят в районы, пострадавшие от наводнения в начале августа.
Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU — Резервный фонд администрации Приморья пополнен на 300 млн рублей, эти средства направят в районы, пострадавшие от наводнения в начале августа.
Как сообщила администрация края, корректировку краевого бюджета утвердили на внеочередном заседании Законодательного Собрания региона в понедельник. Средства необходимы для выплаты компенсаций всем пострадавшим от стихии, а также для ликвидации последствий ЧС в муниципалитетах.
По словам директора департамента труда и социального развития Приморья Лилии Лаврентьевой, многие пострадавшие уже получили выплаты из краевого и федерального бюджетов.
«На сегодняшний день в Михайловском, Надеждинском, Октябрьском, Пограничном, Хасанском районах и Уссурийском городском округе краевые выплаты получили более 6,4 тысяч человек, федеральные — почти 15 тысяч. Сейчас все наши силы устремлены на помощь пострадавшим, не имеющим документов на поврежденное имущество. Мы помогаем им оформить заявления в суд, чтобы оперативно направить компенсации. Как раз на эти выплаты сейчас и понадобятся деньги из резервного фонда», — цитирует
По данным администрации Приморья, всего на сегодняшний день из краевого и федерального бюджетов выплачено более 650 млн рублей компенсаций за причиненный стихией ущерб.
Как сообщалось, в результате сильных ливней