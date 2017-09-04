Супруги на мотоцикле влетели в неуступчивую иномарку в Челябинске

Пара на мотоцикле угодила в ДТП с кроссовером, водитель которого не пожелал уступать дорогу двухколесному транспорту, — челябинцы были доставлены в больницу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Авария случилась в воскресенье, 3 сентября, вечером на пересечении улиц Университетская Набережная и Чичерина. Водитель внедорожника Hyundai пошел на разворот, не убедившись в безопасности маневра, и «подставился» под встречный мотоцикл Suzuki. Водитель железного коня и его пассажирка упали.

«Мужчина был госпитализирован с переломом ключицы, а женщина получила ушиб позвоночника. На мотоцикле не было государственных номеров», — рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.