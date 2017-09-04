В Губахе из-за проводки произошёл пожар в квартире

Рано утром 3 сентября в Губахе произошёл пожар. Как сообщает управление по делам ГО и ЧС города Губахи, в 6.10 на пульт связи пожарной части поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже в доме № 12 по улице Мира посёлка Северный.

В момент пожара в квартире никого не было.

В результате пожара сгорели документы и вещи. Огонь повредил мебель и технику. В квартире закоптились стены и потолок.

Предварительная причина пожара -короткое замыкание электропроводки. Пожарные сообщают, что проводка в квартире была ветхая. Провода соединились методом скруток, а корпуса выключателей и розеток имели повреждения.