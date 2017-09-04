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07:14 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Губахе из-за проводки произошёл пожар в квартире

Пострадали вещи и закоптились стены.

Рано утром 3 сентября в Губахе произошёл пожар. Как сообщает управление по делам ГО и ЧС города Губахи, в 6.10 на пульт связи пожарной части поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже в доме № 12 по улице Мира посёлка Северный.

В момент пожара в квартире никого не было.

В результате пожара сгорели документы и вещи. Огонь повредил мебель и технику. В квартире закоптились стены и потолок.

Предварительная причина пожара -короткое замыкание электропроводки. Пожарные сообщают, что проводка в квартире была ветхая. Провода соединились методом скруток, а корпуса выключателей и розеток имели повреждения.

«По статистике, очень большой процент пожаров происходит из-за коротких замыканий и из-за аварий, вызванных повреждением изоляции электропроводки. Неисправная проводка может стать причиной огня как в жилых домах, так и в офисных помещениях. Ущерб от этих пожаров велик», — предупреждают в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

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