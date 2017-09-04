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07:11 (мск), источник: АиФ Челябинск

Нетрезвый экс-полицейский насмерть сбил велосипедистку в Нязепетровске

Водитель скрылся с места ДТП и позже был задержан.

Экс-полицейский из Челябинска насмерть сбил велосипедистку в Нязепетровске, в момент ДТП мужчина был пьян, об этом корреспонденту «АиФ-Челябинск» рассказала жительница Нязепетровска Виктория.

Авария произошла 2 сентября. По словам Виктории, 42-летняя женщина совсем недавно приобрела велосипед и присоединилась к группе, которая еженедельно совершала велосипедные прогулки. В день аварии она каталась одна. У погибшей остались четверо сыновей.

Известно, что водитель скрылся с места ДТП, но позже был задержан. По словам Виктории, мужчина являлся оперативником областного ГУ МВД.

По данным источника «АиФ-Челябинск», 44-летний мужчина управлял автомобилем Toyota Avensis, который после аварии бросил в лесу. На место ДТП выезжал начальник областного управления ГИБДД.

В пресс-службе регионального ГУ МВД информацию о ДТП подтвердили, однако не смогли сказать, был ли за рулём бывший или действующий сотрудник ведомства.

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