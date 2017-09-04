В Екатеринбурге потушили пожар в кинотеатре, где проходит фестиваль

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 5.50 по местному времени. Уже через шесть минут расчеты прибыли на место происшествия.

«Горела входная группа кинотеатра и автомобиль “УАЗ”, находящийся рядом. В течение получаса огонь был потушен. Площадь пожара составила 30 квадратных метров», — сообщает пресс-служба главка МЧС по Свердловской области.

Удалось не допустить распространение огня на другие помещения «Космоса». На данный момент не поступало информации о пострадавших — из здания спасатели вывели пятерых человек.

Пожарный разобрали сгоревшие конструкции фасада здания, звено газодымозащитной службы проверило помещения кинотеатра.

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