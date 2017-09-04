В Екатеринбурге потушили пожар в кинотеатре, где проходит фестиваль
В Екатеринбурге сегодня ранним утром горел киноконцертный театр «Космос», где в эти дни проходит Уральский фестиваль российского кино.
В Екатеринбурге сегодня ранним утром горел киноконцертный театр «Космос», где в эти дни проходит Уральский фестиваль российского кино.
Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 5.50 по местному времени. Уже через шесть минут расчеты прибыли на место происшествия.
«Горела входная группа кинотеатра и автомобиль “УАЗ”, находящийся рядом. В течение получаса огонь был потушен. Площадь пожара составила 30 квадратных метров», — сообщает
Удалось не допустить распространение огня на другие помещения «Космоса». На данный момент не поступало информации о пострадавших — из здания спасатели вывели пятерых человек.
Пожарный разобрали сгоревшие конструкции фасада здания, звено газодымозащитной службы проверило помещения кинотеатра.
Причина пожара устанавливается, на месте работают дознаватели и следственные органы. По факту случившегося проводит проверку полиция. Между тем по сообщению местных СМИ, автомобиль, который сгорел перед входом, ранее врезался в здание.