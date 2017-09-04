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07:44 (мск), источник: "Российская газета"

В Екатеринбурге потушили пожар в кинотеатре, где проходит фестиваль

В Екатеринбурге сегодня ранним утром горел киноконцертный театр «Космос», где в эти дни проходит Уральский фестиваль российского кино.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 5.50 по местному времени. Уже через шесть минут расчеты прибыли на место происшествия.

«Горела входная группа кинотеатра и автомобиль “УАЗ”, находящийся рядом. В течение получаса огонь был потушен. Площадь пожара составила 30 квадратных метров», — сообщает пресс-служба главка МЧС по Свердловской области.

Удалось не допустить распространение огня на другие помещения «Космоса». На данный момент не поступало информации о пострадавших — из здания спасатели вывели пятерых человек.

Пожарный разобрали сгоревшие конструкции фасада здания, звено газодымозащитной службы проверило помещения кинотеатра.

Во время загрузки произошла ошибка.

Причина пожара устанавливается, на месте работают дознаватели и следственные органы. По факту случившегося проводит проверку полиция. Между тем по сообщению местных СМИ, автомобиль, который сгорел перед входом, ранее врезался в здание.

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