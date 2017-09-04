Куйвашев «займется» расследованием пожара в «Космосе»

Источник: УралИнформБюро

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев взял под личный контроль ликвидацию последствий и ход расследования происшествия у ККТ «Космос». Об этом «Уралинформбюро» сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Утром 4 сентября около 6.00 автомобиль УАЗ протаранил входную группу киноконцертного театра и загорелся. Жертв и пострадавших нет.

<div id="vk_post_429699522_191"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_429699522_191", 429699522, 191, '9x86zhVNq1QsS8uJtdWqAkUpaDpd')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Куйвашев поручил министру общественной безопасности Александру Кудрявцеву незамедлительно информировать его обо всех новых обстоятельствах инцидента.

По факту произошедшего полиция проводит проверку. Стоит отметить, в эти дни на площадке «Космоса» проходит II Уральский фестиваль российского кино.