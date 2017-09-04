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07:43 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Куйвашев «займется» расследованием пожара в «Космосе»

И ликвидацией последствий.

Источник: УралИнформБюро

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев взял под личный контроль ликвидацию последствий и ход расследования происшествия у ККТ «Космос». Об этом «Уралинформбюро» сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Утром 4 сентября около 6.00 автомобиль УАЗ протаранил входную группу киноконцертного театра и загорелся. Жертв и пострадавших нет.

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Куйвашев поручил министру общественной безопасности Александру Кудрявцеву незамедлительно информировать его обо всех новых обстоятельствах инцидента.

По факту произошедшего полиция проводит проверку. Стоит отметить, в эти дни на площадке «Космоса» проходит II Уральский фестиваль российского кино.

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