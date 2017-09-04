Ночной клуб горел в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Ночной клуб «Жара» горел в Астане, передает МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Ночной клуб «Жара» горел в Астане, передает МИА «Казинформ».
Официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов подтвердил эту информацию и сообщил, что «4 сентября в 05−44 в районе Алматы в развлекательном комплексе “Жара” произошло горение в кухонном помещении и кровле здания».
По его информации, пожар локализован в 06−10 и ликвидирован в 06−21. Площадь пожара составила 110 кв. м. Жертв и пострадавших нет.
В ликвидации пожара были задействовано 40 человек личного состава и 13 единиц техники Службы пожаротушения г. Астана, пояснил Руслан Иманкулов.