Ночной клуб горел в Астане

Источник: Kazinform

Официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов подтвердил эту информацию и сообщил, что «4 сентября в 05−44 в районе Алматы в развлекательном комплексе “Жара” произошло горение в кухонном помещении и кровле здания».

По его информации, пожар локализован в 06−10 и ликвидирован в 06−21. Площадь пожара составила 110 кв. м. Жертв и пострадавших нет.