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07:36 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске пропала 14-летняя девочка

Пятый день родственники не могут найти ребенка.

В Новосибирске разыскивают Золотухину Анастасию Евгеньевну, 14-ти лет. Девушка села в метро и пропала.

«30 августа 2017 года девочка находилась около станции метро “Заельцовская” и направлялась домой на “Золотую ниву”. Ребёнок до дома не доехал», — сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».

Все эти дни телефон пропавшей недоступен.

Во время загрузки произошла ошибка.

Всех, кто знает её месторасположение или её видел просьба позвонить по телефонам: 8−913−208−72−53 (Анна Петрова — мать), 8−905−953−13−73 (Анна Игоревна — тётя).

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