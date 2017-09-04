В Новосибирске пропала 14-летняя девочка
Пятый день родственники не могут найти ребенка.
Пятый день родственники не могут найти ребенка.
В Новосибирске разыскивают Золотухину Анастасию Евгеньевну, 14-ти лет. Девушка села в метро и пропала.
«30 августа 2017 года девочка находилась около станции метро “Заельцовская” и направлялась домой на “Золотую ниву”. Ребёнок до дома не доехал», — сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».
Все эти дни телефон пропавшей недоступен.
Всех, кто знает её месторасположение или её видел просьба позвонить по телефонам: 8−913−208−72−53 (Анна Петрова — мать), 8−905−953−13−73 (Анна Игоревна — тётя).