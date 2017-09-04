В Новосибирске пропала 14-летняя девочка

В Новосибирске разыскивают Золотухину Анастасию Евгеньевну, 14-ти лет. Девушка села в метро и пропала.

«30 августа 2017 года девочка находилась около станции метро “Заельцовская” и направлялась домой на “Золотую ниву”. Ребёнок до дома не доехал», — сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».

Все эти дни телефон пропавшей недоступен.

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